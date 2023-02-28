​Фанат «Ньюкасла» сделал татуировку в память о победе в финале Кубка лиги… но команда проиграла

Фанат «Ньюкасла» Крис Кук был так уверен в победе своей любимой команды в финале Кубка лиги, что заранее сделал памятную татуировку.

«Скажи мне, мама, что «Ньюкасл» выиграл кубок 26/02/2023», - примерно такая надпись красуется на ноге болельщика.

Любопытно, что название клуба «Ньюкасл» Крис Кук написал как аббревиатуру – NUFC. Если заменить букву N на M, то надпись на татуировке будет правильной, ведь трофей выиграл «Манчестер Юнайтед». Впрочем, болельщик не собирается этого делать.

Напомним, что в финале Кубка лиги «Ньюкасл» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:2.