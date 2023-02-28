Назван лидер топ-5 лиг Европы по числу забитых быстрых голов

Портал Transfermarkt назвал лучший клуб среди топ-5 чемпионатов Европы по числу быстрых голов, забитых в текущем сезоне. Учитывались те голы клубов АПЛ, Серии А, Бундеслиги, Ла Лиги и Лиги 1, которые команды забили с 1-й по 15-ю минуту матча.

Абсолютный лидер рейтинга – мадридский «Реал». «Сливочные» оформили 17 быстрых голов в официальных матчах. Второе место у французского гранда «ПСЖ» - на один меньше, 16 быстрых голов. На третьем месте дортмундская «Боруссия», идущая в 2023 году пока без поражений – 14 голов.

Места с четвёртого по седьмое делят четыре клуба – немецкие «Вердер» и «РБ Лейпциг», а также итальянские «Наполи» и «Удинезе». У всех по 13 быстрых голов.

На восьмом месте «Манчестер Юнайтед» - 12 голов, на девятом и десятом – «Марсель» и «Вольфсбург» - 11 голов у каждого клуба.