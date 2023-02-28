​АПЛ включит Конте в номинацию на приз тренеру месяца, хотя все победы «Тоттенхэма» одержал без него

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в феврале присутствовал только на одном матче Премьер-лиги. В нём лондонская команда проиграла «Лестеру», причём крупно – со счётом 1:4. В остальных играх уходящего месяца «шпорами» руководил Кристиан Стеллини. Дело в том, что Конте перенёс операцию из-за холецистита и пока восстанавливается.

Несмотря на ситуацию, Премьер-лига собирается включить Антонио Конте, а не Кристиана Стеллини, в номинацию на приз лучшему тренеру месяца. Об этом рассказывает Evening Standard.

При Кристиане Стеллини в феврале «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» (1:0), «Вест Хэм» (2:0) и «Челси» (2:0).