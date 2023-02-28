​«Фулхэм» хочет сохранить Виллиана

С сентября прошлого года вингер Виллиан выступает за «Фулхэм». Действующий контракт 34-летнего бразильца рассчитан до завершения нынешнего сезона. Как сообщает Football Insider, лондонский клуб готов предложить Виллиану новый трудовой договор. Он будет рассчитан ещё на один год.

Всего за «Фулхэм» Виллиан провёл 19 официальных матчей. В них бразилец записал на свой счёт три гола и три результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Фулхэм» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Во вторник вечером «дачники» проведут домашний матч против «Лидса» в рамках национального кубка.