Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Фулхэм» хочет сохранить Виллиана

28 Февраля 2023 • 18:32 Комментировать

С сентября прошлого года вингер Виллиан выступает за «Фулхэм». Действующий контракт 34-летнего бразильца рассчитан до завершения нынешнего сезона. Как сообщает Football Insider, лондонский клуб готов предложить Виллиану новый трудовой договор. Он будет рассчитан ещё на один год.

Всего за «Фулхэм» Виллиан провёл 19 официальных матчей. В них бразилец записал на свой счёт три гола и три результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Фулхэм» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Во вторник вечером «дачники» проведут домашний матч против «Лидса» в рамках национального кубка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Виллиан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Февраля
19:18 · Англия. Премьер-лига
​АПЛ включит Конте в номинацию на приз тренеру месяца, хотя все победы «Тоттенхэма» одержал без него
18:32 · Англия. Премьер-лига
​«Фулхэм» хочет сохранить Виллиана
18:28 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за игроком «Челси»
17:00 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал о кадровой ситуации в «Ливерпуле»
16:54 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Ван Дейк заслужил попасть в символическую сборную года по версии ФИФА»
16:47 · Англия. Премьер-лига
Забитцер хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед»
15:43 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: Клопп счастлив в «Ливерпуле», он не покинет команду
15:21 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Манчестер Сити» может перейти в «Интер»
15:02 · Англия. Премьер-лига
Обамеянгу и Аспиликуэте будет разрешено покинуть «Челси» летом
14:38 · Англия. Премьер-лига
Названы сроки восстановления Тьяго Силвы
14:31 · Англия. Премьер-лига
Известен итог переговоров между «Челси» и Канте
14:26 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» оценит состояние Нуньеса перед матчем с «Вулверхэмптоном»
14:16 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» начал сотрудничество с Формулой-1
13:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Челси»
13:48 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» рассказал о травме Тьяго Силвы
Все новости
Рекомендуем