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​«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за игроком «Челси»

28 Февраля 2023 • 18:28 Комментировать

До сих пор непонятно, останется ли в «Челси» Мэйсон Маунт, чей контракт рассчитан до средины 2024 года. Поговаривают, что 24-летний полузащитник «пенсионеров» недоволен предложением, которое ему сделал клуб – Маунт хочет зарабатывать больше.

В последние недели появлялась информация о том, что летом Мэйсон Маунт может сменить «Челси» на «Ливерпуль». Теперь The Telegraph сообщает, что в гонку за полузащитником включился «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мэйсона Маунта в 75 миллионов евро. За первую команду «Челси» хавбек провёл 192 матча, в которых забил 33 гола и отдал 37 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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