Нападающий «Манчестер Сити» может перейти в «Интер»

Аргентинский форвард Хулиан Альварес, правами на которого владеет «Манчестер Сити», может сменить Туманный Альбион на Италию. Согласно сведениям портала Goal.com, в услугах чемпиона мира заинтересован миланский «Интер».

«Нерадзурри» рассматривают кандидатуру 23-летнего южноамериканца в качестве альтернативы бельгийцу Ромелу Лукаку, аренду которого не планируют продлевать.

Контракт Хулиана с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Альварес провел 19 поединков, отметившись пятью забитыми мячами.