Названы сроки восстановления Тьяго Силвы

Центральный защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва выбыл из строя на длительный срок из-за травмы колена, которую он получил в недавнем поединке против «Тоттенхэма» (0:2).

Как сообщают журналисты таблоида Daily Mail, из-за повреждения связок колена опытный бразильский футболист проведет в лазарете порядка шести недель.

Исходя из этого, можно утверждать, что Силва точно пропустит ответную встречу с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 7 марта.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Тьяго принял участие в 27 поединках за «синих», записав на свой счет две голевые передачи.