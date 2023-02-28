Известен итог переговоров между «Челси» и Канте

Французский опорник Н’Голо Канте провел успешные переговоры с руководством лондонского «Челси» относительно пролонгации сотрудничества. Как стало известно журналистам Footmercato, стороны вскоре подпишут контракт до 2026 года. В договоре будет прописан пункт о возможном продлении на один сезон.

Напомним, что срок действующего контракта Канте с «пенсионерами» истекает по завершении сезона-2022/2023. Ранее в прессе ходили слухи о возможном переходе полузащитника в каталонскую «Барселону».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 31-летний француз принял участие всего в двух поединках. Он долгое время находился в лазарете из-за травмы.