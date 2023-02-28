Лондонский «Тоттенхэм» начал сотрудничество с Формулой-1. Как сообщает пресс-служба, стороны заключили договор о партнерстве сроком на 15 лет.

Сообщается, что осенью текущего года на домашней арене «шпор» в рамках сотрудничества откроется первый в мире картинг-центр. Также будут проводиться различные интерактивные соревнования по автоспорту.

После 25 туров нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал 45 баллов и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.

Ближайший поединок лондонская команда проведет против «Шеффилд Юнайтед» в рамках пятого раунда Кубка Англии.