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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» начал сотрудничество с Формулой-1

28 Февраля 2023 • 14:16 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» начал сотрудничество с Формулой-1. Как сообщает пресс-служба, стороны заключили договор о партнерстве сроком на 15 лет.

Сообщается, что осенью текущего года на домашней арене «шпор» в рамках сотрудничества откроется первый в мире картинг-центр. Также будут проводиться различные интерактивные соревнования по автоспорту.

После 25 туров нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал 45 баллов и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.

Ближайший поединок лондонская команда проведет против «Шеффилд Юнайтед» в рамках пятого раунда Кубка Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм
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