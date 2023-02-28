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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» рассказал о травме Тьяго Силвы

28 Февраля 2023 • 13:48 Комментировать

Защитник Тьяго Силва несколько дней назад угодил в клубный лазарет. Бразильца пришлось менять уже по ходу первого тайма дерби против «Тоттенхэма».

Теперь «Челси» опубликовал на страницах своего сайта пресс-релиз о состоянии Тьяго Силвы. В результате обследования у 38-летнего футболиста выявили повреждение связок колена.

Сроки восстановления Тьяго Силвы «Челси» не называет.

Напомним, что недавно Тьяго Силва продлил контракт с «Челси». Новое трудовое соглашение связывает опытного бразильского защитника с лондонским клубом до средины 2024 года.

«Челси» на текущий момент занимает 10-е место в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва
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