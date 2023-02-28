​«Манчестер Сити» планирует увеличить вместимость домашнего стадиона

«Манчестер Сити» запланировал работы по реконструкции одной из трибун «Этихад Стэдиум». Как сообщает в социальных сетях журналист издания The Times Генри Винтер, за счёт реконструкции вместимость домашней арены «горожан» может превысить 60 тысяч зрителей.

В настоящий момент «Манчестер Сити» на домашних матчах способен принимать чуть более 53 тысяч фанатов.

«Манчестер Сити» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Во вторник вечером команда Хосепа Гвардиолы проведёт гостевой матч против «Бристоль Сити» в рамках 1/8 финала Кубка Англии.