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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Сити» планирует увеличить вместимость домашнего стадиона

28 Февраля 2023 • 13:17 Комментировать

«Манчестер Сити» запланировал работы по реконструкции одной из трибун «Этихад Стэдиум». Как сообщает в социальных сетях журналист издания The Times Генри Винтер, за счёт реконструкции вместимость домашней арены «горожан» может превысить 60 тысяч зрителей.

В настоящий момент «Манчестер Сити» на домашних матчах способен принимать чуть более 53 тысяч фанатов.

«Манчестер Сити» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Во вторник вечером команда Хосепа Гвардиолы проведёт гостевой матч против «Бристоль Сити» в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Этихад
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