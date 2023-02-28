Салах выбрал трёх лучших игроков мира, не назвав Месси и Мбаппе

Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах принял участие в выборе лучших футболистов года в рамках премии The Best от ФИФА.

На первое место африканский футболист поставил форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Вторым стал плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, а третьим – фланговый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими.

Таким образом, Мохамед не включил в топ-3 аргентинца Лионеля Месси, ставшего по итогам голосования обладателем награды. Второе место занял Килиан Мбаппе, а третье – Карим Бензема.

Сам Салах финишировал в данном голосовании на 14-й позиции.