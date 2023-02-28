Эксперт рассказал, в чём Каземиро превзошел Роналду в «МЮ»

Эксперт BBC Гарт Крукс высказался о вкладе бразильского полузащитника Каземиро в успехи «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.

«Каземиро – настоящий профи. Он поменял все в команде, которая до его прихода стояла на коленях. В коллективе была ужасная атмосфера, в матчах «МЮ» показывал плохую игру.

Каземиро шаг за шагом заставил партнеров выходить на поле и побеждать. Ему удалось добиться того, чего не смог Роналду. Он объединил раздевалку. У него уже особенный статус в клубе», - передает слова журналиста BBC.

В минувший уик-энд «красные дьяволы» впервые за длительно время завоевали трофей, победив в Кубке английской лиги.