«Челси» нашёл альтернативу Осимхену

Лондонский «Челси» находится в поиске нового нападающего. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Экрем Конур, в поле зрения руководства «пенсионеров» попал сербский форвард «Фулхэма» Александар Митрович.

Столичный клуб рассматривает кандидатуру 28-летнего нападающего «дачников» в качестве альтернативы нигерийцу Виктору Осимхену из «Наполи». Трансфер Митровича обойдется лондонцам намного дешевле, чем сделка по африканцу.

В текущем сезоне Александар принял участие в 19 матчах Премьер-лиги, записав на свой счет 11 забитых мячей и одну результативную передачу.