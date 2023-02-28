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​Альварес ещё не согласился на продление контракта с «Манчестер Сити»

28 Февраля 2023 • 11:52 Комментировать

Накануне в прессе появилась информация о том, что в ближайшие дни нападающий Хулиан Альварес подпишет новый контракт с «Манчестер Сити». При этом авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что игрок ещё не дал зелёный свет на подписание нового трудового договора.

«Манчестер Сити» сделал Хулиану Альваресу предложение о продлении контракта до средины 2028 года. 23-летний аргентинец даст ответ в ближайшие недели.

Хулиан Альварес провёл за «Манчестер Сити» 30 матчей. В них нападающий забил 10 голов и отдал 2 голевых паса.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Хулиана Альвареса в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хулиан Альварес
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