​Эмилиано Мартинес: «Мне нравятся французы»

В понедельник Эмилиано Мартинес получил приз лучшему вратарю года по версии ФИФА. Аргентинец завоевал награду во многом за счёт качественной игры на чемпионате мира, в финале которого «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти. После получения награды Мартинес сказал несколько слов о Франции и французах.

«Это был просто футбольный матч. Честно говоря, я люблю Францию. Я много раз приезжал сюда в отпуск. Мне нравятся французы. В «Астон Вилле» я делил комнату с двумя французскими футболистами. В «Арсенале» тоже было много отличных игроков из Франции. Арсен Венгер – легенда, и сейчас он работает в ФИФА. Было приятно снова его увидеть», - сказал Мартинес TMC.