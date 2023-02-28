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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Эмилиано Мартинес: «Мне нравятся французы»

28 Февраля 2023 • 11:45 Комментировать

В понедельник Эмилиано Мартинес получил приз лучшему вратарю года по версии ФИФА. Аргентинец завоевал награду во многом за счёт качественной игры на чемпионате мира, в финале которого «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти. После получения награды Мартинес сказал несколько слов о Франции и французах.

«Это был просто футбольный матч. Честно говоря, я люблю Францию. Я много раз приезжал сюда в отпуск. Мне нравятся французы. В «Астон Вилле» я делил комнату с двумя французскими футболистами. В «Арсенале» тоже было много отличных игроков из Франции. Арсен Венгер – легенда, и сейчас он работает в ФИФА. Было приятно снова его увидеть», - сказал Мартинес TMC.

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Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес
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