«Челси» выдвинул ультиматум Поттеру

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер может быть уволен с занимаемой должности в случае продолжения неудачной серии команды.

Как сообщил посредством социальных сетей журналист Экрем Конур, 47-летнего специалиста оправят в отставку, если «пенсионеры» не смогут победить «Лидс» в Премьер-лиге и дортмундскую «Боруссию» в плей-офф Лиги чемпионов.

Поттер занимает пост наставника «синих» с сентября 2022 года. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до середины 2027 года.

Несмотря на внушительную трансферную кампанию, «Челси» продолжает неудачно выступать в АПЛ. Команда занимает лишь десятое место после 25 туров.