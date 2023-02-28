​Эмилиано Мартинес: Для меня идолы – мои родители

Футболист «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес был признан лучшим голкипером 2022 календарного года по версии ФИФА. После вручения награды у Мартинеса спросили, кого он считает своими идолами.

«Мои идолы? Я помню, как мама убирала дома по 8-9 часов, а папа тоже работал», - рассказал Мартинес, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Эмилиано Мартинес в декабре стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. «Альбиселесте» в финале обыграли Францию в серии послематчевых пенальти после ничьей со счётом 3:3 по итогам 120 игровых минут.