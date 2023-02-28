​«Тоттенхэму» интересен игрок «Шахтёра»

Атакующий полузащитник Манор Соломон в настоящий момент хорошо показывает себя в составе «Фулхэма». 23-летний футболист оказался на радаре более статусного лондонского клуба – «Тоттенхэма». Об этом рассказывает израильское издание Y Net.

Манор Соломон выступает за «Фулхэм» на временной основе. Права на израильского футболиста принадлежат «Шахтёру». Перед переходом в лондонский клуб Соломон приостановил контракт с украинским клубом, воспользовавшись поправкой ФИФА.

В сезоне 2022/2023 Манор Соломон провёл 10 матчей, в которых забил три гола. Эксперты портала transfermarkt оценивают игрока в 18 миллионов евро.