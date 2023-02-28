Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Кариус может оказаться в топ-клуба Серии А

28 Февраля 2023 • 10:41 Комментировать

На днях голкипер Лорис Кариус сыграл за «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед». Для немца это был первый официальный матч за два года. Несмотря на скудную игровую практику, летом Кариус может оказаться в «Интере». Об этом рассказывает FCInterNews.

Отмечается, что «Интер» ищет нового дублёра для Андре Онана, поскольку Самир Ханданович должен завершить карьеру по завершению нынешнего сезона.

Переезду Лориса Кариуса в Италию могут поспособствовать его отношения с Дилеттой Леотте – ведущей телеканала DAZN Italia.

Напомним, что в финале Кубка лиги «Ньюкасл» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Интер Милан Лорис Кариус трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Февраля
10:54 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэму» интересен игрок «Шахтёра»
10:43 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва хочет покинуть «Манчестер Сити»
10:41 · Англия. Премьер-лига
​Кариус может оказаться в топ-клуба Серии А
10:22 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» пока не обсуждает новый контракт с Джакой
09:33 · Англия. Премьер-лига
Фергюсон: «Тен Хаг идёт правильным путём»
08:37 · Англия. Премьер-лига
Холанн рассказал, что думает о Мбаппе
08:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» подписал нового нападающего
07:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подумывает вернуть Абрахама
07:43 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» уверены, что убедят Райса перейти к ним
07:16 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» заинтересовался датским игроком из «Лечче»
07:02 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» заинтересована в услугах чемпиона мира
06:20 · Англия. Премьер-лига
«Нет, спасибо» - директор «Барселоны» отклонил предложение «Астон Виллы»
02:33 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ньюкасл» поспорят за футболиста сборной Бразилии слухи
02:22 · Англия. Премьер-лига
Ещё один гранд АПЛ нацелился на Бареллу слухи
02:08 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк предпочёл Месси Салаху в голосовании за звание лучшего игрока 2022 года
Все новости
Рекомендуем