​Кариус может оказаться в топ-клуба Серии А

На днях голкипер Лорис Кариус сыграл за «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед». Для немца это был первый официальный матч за два года. Несмотря на скудную игровую практику, летом Кариус может оказаться в «Интере». Об этом рассказывает FCInterNews.

Отмечается, что «Интер» ищет нового дублёра для Андре Онана, поскольку Самир Ханданович должен завершить карьеру по завершению нынешнего сезона.

Переезду Лориса Кариуса в Италию могут поспособствовать его отношения с Дилеттой Леотте – ведущей телеканала DAZN Italia.

Напомним, что в финале Кубка лиги «Ньюкасл» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:2.