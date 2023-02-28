​Кариус может оказаться в топ-клуба Серии А

На днях голкипер Лорис Кариус сыграл за «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед». Для немца это был первый официальный матч за два года. Несмотря на скудную игровую практику, летом Кариус может оказаться в «Интере». Об этом рассказывает FCInterNews.
Отмечается, что «Интер» ищет нового дублёра для Андре Онана, поскольку Самир Ханданович должен завершить карьеру по завершению нынешнего сезона.
Переезду Лориса Кариуса в Италию могут поспособствовать его отношения с Дилеттой Леотте – ведущей телеканала DAZN Italia.
Напомним, что в финале Кубка лиги «Ньюкасл» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:2.
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