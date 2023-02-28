​«Арсенал» пока не обсуждает новый контракт с Джакой

«Арсенал» пока что не ведёт переговоры с полузащитником Гранитом Джакой о продлении контракта. Об этом сообщил авторитетный футбольный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

«Несмотря на сообщения, переговоры пока не продвигаются. Джака следующий в списке после Мартинелли, Саки и Салиба, но для начала клуб должен закрыть сделку с Сакой, плюс Салиба ещё ведёт переговоры. Нужно некоторое время, прежде чем Джака получит предложение о новом контракте. Это будет обсуждаться в ближайшие месяцы», - написал Романо в колонке на Caughtoffside.

Гранит Джака выступает за «Арсенал» с лета 2016 года.