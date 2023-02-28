Холанн рассказал, что думает о Мбаппе

Центрфорвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Сейчас есть много отличных игроков, и Мбаппе входит в их число. Он очень силен. Франции повезло, что он играет за них. Он будет играть на высочайшем уровне еще как минимум десять лет. Килиан очень быстрый и сильный», - передает слова скандинава RMC Sport.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе отметился 17 забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 21 встрече. В Лиге чемпионов французский нападающий забил семь мячей в семи матчах.

Контракт Мбаппе с парижским грандом рассчитан до конца сезона-2024/2025. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.