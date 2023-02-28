«Челси» подумывает вернуть Абрахама

В «Челси» подумывают о возвращении воспитанника клуба Тэмми Абрахама, который в 2021 году был продан «Роме», где демонстрирует очень неплохие выступления. Приоритетом для руководства лондонского клуба является приглашение нигерийской суперзезды «Наполи» Виктора Осимхена, но он может оказаться слишком дорогим даже для бюджета «пенсионеров» (живут же там люди на старости лет!) - и в таком случае Абрахам станет относительно дешевой альтернативой.

Тэмми выступал во взрослой команде «Челси» с 2016 по 2021 год, но, фактически, большую часть этого времени провел в арендах - то в «Бристоле», то в «Суонси», то в «Астон Вилле».