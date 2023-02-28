В «Манчестер Юнайтед» уверены, что убедят Райса перейти к ним

Мы уже сообщали о том, что на услуги защитника английской сборной и «Вест Хэма» Деклана Райса появился большой спрос, его хотят видеть у себя несколько топ-клубов английской Премьер-лиги. Более остальных уверены в том, что им удастся заполучить Райса, в «Манчестер Юнайтед» - об этом сообщает Football Insider.

При этом, как добавляет источник, сам Райс не хотел бы менять город проживания и предпочитает рассматривать предложения из лондонских клубов. За «Вест Хэм» Райс выступает с 2017 года, при этом он является воспитанником «Челси», но в пятнадцатилетнем возрасте перебрался в академию «Вест Хэма».