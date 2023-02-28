«Лестер» заинтересовался датским игроком из «Лечче»

Датский полузащитник Мортен Юльманн все-таки может оказаться в АПЛ, несмотря на то, что ранее итальянский «Лечче» отказался продавать его за одиннадцать миллионов евро в «Саутгемптон».

Теперь за ситуацией 23-летнего игрока следит другой клуб Премьер-лиги - «Лестер». Правда, финансовые условия гипотетического предложения наставник команды Николо Скира не сообщает.

Юльманн выступает за «Лечче» с 2021 года, ранее он защищал цвета австрийской «Адмиры-Ваккер». С 2019 года привлекается для выступлений за молодежную сборную Дании, сыграв за нее восемь матчей, в том числе и в молодежном чемпионате Европы в 2021 году.