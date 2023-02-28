«Барселона» заинтересована в услугах чемпиона мира

Мы уже сообщали о том, что аргентинский нападающий Хулиан Альварес не может договориться о новом контракте с «Манчестер Сити» - и этим пытается воспользоваться каталонская «Барселона», которая заинтересована в услугах прекрасно проявившего себя на катарском чемпионате мира игрока. Об этом сообщает El Mundo Deportivo. Правда, выкупать его каталонцы не заинтересованы - они склоняются к формуле с арендой игрока.

Напомним, что Альварес является воспитанником аргентинского «Ривер Плейт», а за «Манчестер Сити» он выступает с прошлого года. В Катаре Альварес забил четыре гола, внеся ощутимый вклад в триумф своей команды.