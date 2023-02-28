«Нет, спасибо» - директор «Барселоны» отклонил предложение «Астон Виллы»

Матеу Алемани, директор каталонской «Барселоны», отклонил предложение занять аналогичную должность в «Астон Вилле». Об этом сообщает испанское издание Marca. Подробности несостоявшейся сделки неизвестны.

Алемани работает в своей нынешней должности с марта 2021 года, адвокат по профессии, в прошлом он уже работал в качестве президента «Мальорки», а также с 2017 по 2019 год был генеральным директором «Валенсии». Его нынешний контракт с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года. Сейчас Алемани 59 лет.

Напомним, что «Барселона» проиграла свой последний матч в чемпионате «Альмерии», но остается лидером турнирной таблицы.