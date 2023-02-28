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Названа символическая сборная лучших игроков 2022 года – Роналду не попал в неё впервые за 16 лет

28 Февраля 2023 • 00:34 Комментировать (1)

Криштиану Роналду впервые с 2006 года не попал в символическую сборную года от ФИФА.

Команда лучших по итогам 2022 года была объявлена сегодня на церемонии The Best. Место в воротах занял Тибо Куртуа из мадридского «Реала», трио защитников составили Жоау Канселу («Манчестер Сити»/«Бавария»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль») и Ашраф Хакими («Пари Сен-Жермен»). Среди полузащитников лучшими признаны Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Каземиро («Реал»/«Манчестер Юнайтед») и Лука Модрич («Реал»). В атаке нашлось место сразу четверым – Кариму Бензема («Реал»), Лионелю Месси («Пари Сен-Жермен»), Эрлингу Холанну («Боруссия»/«Манчестер Сити») и Килиану Мбаппе («Пари Сен-Жермен»).

Криштиану Роналду неизменно попадал в состав с 2007 по 2021 год.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Криштиану Роналду Лионель Месси Карим Бензема Лука Модрич Тибо Куртуа Каземиро Виргил Ван Дейк Кевин де Брёйне Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Жоау Канселу Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Февраля 2023 в 01:05
Морган скоро всё объяснит... А-ха-ха-ха...🤕🐓🐫..
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