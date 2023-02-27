Инсайдер Романо рассказал, когда Сака подпишет новый контракт с «Арсеналом»

Вингер Букайо Сака находится в шаге от продления контракта с лондонским «Арсеналом».

Ранее стало известно, что 21-летний игрок достиг договорённости с клубом по обновлённому соглашению, рассчитанному на четыре года. Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, сделка будет оформлена официально уже скоро. В настоящий момент стороны продолжают обсуждать последние нюансы договора.

Букайо Сака выступает за первую команду «канониров» с 2019 года, ранее он занимался в молодёжной академии лондонского клуба. Текущий контракт футболиста сборной Англии рассчитан до конца следующего сезона.