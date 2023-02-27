Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Знаменитая фанатка сборной Хорватии прогулялась по Лондону в сексуальном наряде видео

27 Февраля 2023 • 20:17 Комментировать

Модель Ивана Кнолль стала настоящей звездой чемпионата мира в Катаре. Девушка покорила сердца многих мужчин своими шикарными нарядами в поддержку сборной Хорватии. В такой консервативной стране, как Катар, Кнолль особенно выделялась.

Теперь знаменитая болельщица сборной Хорватии покоряет не Катар, а Англию. Ивана Кнолль в сексуальном наряде прогулялась по улицам Лондона. Соответствующее видео красавица опубликовала в социальных сетях.

 

Напомним, что сборная Хорватии, которую всеми силами поддерживала Ивана Кнолль, дошла до полуфинала чемпионата мира – 2022. Там команда проиграла будущим триумфаторам – аргентинцам.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Ивана Кнолль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Февраля
20:50 · Англия. Премьер-лига
Фирпо рассказал, почему играть на стадионе «Лидса» ему нравится больше, чем на «Камп Ноу»
20:25 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ проявил интерес к Кроосу
20:17 · Англия. Премьер-лига
​Знаменитая фанатка сборной Хорватии прогулялась по Лондону в сексуальном наряде видео
19:19 · Англия. Премьер-лига
​Альварес подпишет контракт с «Манчестер Сити» до средины 2028 года
18:40 · Англия. Премьер-лига
​Пети рассказал, почему Зидан – не лучший вариант для «Челси»
18:16 · Англия. Премьер-лига
​Артета хочет заманить в «Арсенал» Стерлинга слухи
17:56 · Англия. Премьер-лига
Фергюсон дал понять, какой игрок нужен «Манчестер Юнайтед» 1
17:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Когда вы думаете, что всё под контролем, реальность может ударить вас по лицу»
17:21 · Англия. Премьер-лига
​Ван Дейк: «Последние четыре-пять лет нас избаловали»
17:16 · Англия. Премьер-лига
​Холанн отказал Adidas и Puma, выбрав Nike
16:50 · Англия. Кубок лиги
​Тен Хаг написал открытое письмо болельщикам «Манчестер Юнайтед»
16:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Филлипс до сих пор адаптируется к новой команде»
16:29 · Англия. Премьер-лига
Некоторые новички «Челси» в шоке от уровня давления, с которым столкнулись в клубе
16:24 · Англия. Премьер-лига
Следующие два матча «Челси» определят дальнейшую судьбу Поттера
16:04 · Англия. Премьер-лига
Робертсон оценил шансы «Ливерпуля» на попадание в топ-4
Все новости
Рекомендуем