Модель Ивана Кнолль стала настоящей звездой чемпионата мира в Катаре. Девушка покорила сердца многих мужчин своими шикарными нарядами в поддержку сборной Хорватии. В такой консервативной стране, как Катар, Кнолль особенно выделялась.

Теперь знаменитая болельщица сборной Хорватии покоряет не Катар, а Англию. Ивана Кнолль в сексуальном наряде прогулялась по улицам Лондона. Соответствующее видео красавица опубликовала в социальных сетях.

Напомним, что сборная Хорватии, которую всеми силами поддерживала Ивана Кнолль, дошла до полуфинала чемпионата мира – 2022. Там команда проиграла будущим триумфаторам – аргентинцам.