​Альварес подпишет контракт с «Манчестер Сити» до средины 2028 года

В ближайшее время нападающий Хулиан Альварес подпишет новый контракт с «Манчестер Сити». Он будет рассчитан до средины 2028 года, о чём в социальных сетях рассказывает журналистка Вероника Брунати.

Хулиан Альварес перебрался в «Манчестер Сити» летом прошлого года. С тех пор он провёл за «горожан» 30 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 2 результативных паса.

Напомним, что в декабре Хулиан Альварес стал чемпионом мира в составе национальной сборной Аргентины. В финале «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти после ничьей со счётом 3:3.

«Манчестер Сити» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.