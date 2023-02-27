​Пети рассказал, почему Зидан – не лучший вариант для «Челси»

Экс-игрок «Челси» Эммануэль Пети высказался о возможном приглашении Зинедина Зидана на должность главного тренера.

В настоящий момент с «Челси» работает Грэм Поттер. Команда переживает кризис и занимает лишь 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Зидан не говорит по-английски, поэтому он был бы не лучшим выбором для «Челси». При всём уважении к моему бывшему партнёру.

Поттер работает с сентября, и вы реально хотите его уволить? У них ещё есть шансы выиграть Лигу чемпионов. При увольнении Поттера новому тренеру придётся адаптироваться. На это уйдут недели. Я бы не стал осуждать Поттера сейчас», - сказал Пети football.london.