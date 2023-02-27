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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​СМИ раскрыли причину недовольства Поттера в «Челси» слухи

27 Февраля 2023 • 18:34 Комментировать

«Челси» переживает кризис, и главный тренер команды Грэм Поттер находится под давлением. Поговаривают, что в ближайшее время руководители лондонского клуба не планируют увольнять Поттера, но если ситуация не будет улучшаться, то боссы «пенсионеров» могут пойти на рокировку на тренерском мостике.

Между тем, журналисты издания Daily Mail раскопали информацию о том, чем Грэм Поттер недоволен в «Челси». Так, специалисту не нравится, что после активной зимней трансферной кампании ему приходится тренировать 31 игрока. Поттер считает, что большое количество игроков плохо отражается на качестве занятий. Специалисту даже пришлось изменить программу тренировок.

«Челси» на текущий момент занимает десятое место в таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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