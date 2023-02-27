Летом прошлого года Рахим Стерлинг сменил «Манчестер Сити» на «Челси». «Пенсионеры» стали третьим топ-клубом Премьер-лиги в карьере футболиста – футбольный путь он начинал в «Ливерпуле». В теории ближайшим летом Стерлинг может расширить список грандов английского футбола, за которые он играл. Как сообщает 90min, интерес к 28-летнему футболисту проявляет «Арсенал».

Отмечается, что Рахим Стерлинг не хотел бы уходить из «Челси» всего лишь спустя год после перехода. Тем не менее, главный тренер «Арсенала» Микель Артета будет стараться заманить игрока на «Эмирейтс». Испанский специалист хорошо знает Стерлинга по работе в штабе «Манчестер Сити».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Рахима Стерлинга в 70 миллионов евро.