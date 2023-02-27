Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фергюсон дал понять, какой игрок нужен «Манчестер Юнайтед»

27 Февраля 2023 • 17:56 Комментировать

Легенда «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон получил вопрос о Маркусе Рэшфорде, находящемся в отличной форме.

«Я не думаю, что он нападающий. Он действует с левого фланга атаки, и он фантастический. Он хорошо завершает моменты, находясь в отличной форме», - рассказал Рэшфорд Sky.

Фергюсон дал понять, что «Манчестер Юнайтед» не помешало бы подписать ещё одного форварда на острие.

«К сожалению для нас, именно Рэшфорд является основным источником голов. Мы могли бы получить ещё одного бомбардира», - отметил шотландец.

Напомним, что в воскресенье «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» со счётом 2:0 в финале Кубка лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Февраля
17:56 · Англия. Премьер-лига
Фергюсон дал понять, какой игрок нужен «Манчестер Юнайтед»
17:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Когда вы думаете, что всё под контролем, реальность может ударить вас по лицу»
17:21 · Англия. Премьер-лига
​Ван Дейк: «Последние четыре-пять лет нас избаловали»
17:16 · Англия. Премьер-лига
​Холанн отказал Adidas и Puma, выбрав Nike
16:50 · Англия. Кубок лиги
​Тен Хаг написал открытое письмо болельщикам «Манчестер Юнайтед»
16:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Филлипс до сих пор адаптируется к новой команде»
16:29 · Англия. Премьер-лига
Некоторые новички «Челси» в шоке от уровня давления, с которым столкнулись в клубе
16:24 · Англия. Премьер-лига
Следующие два матча «Челси» определят дальнейшую судьбу Поттера
16:04 · Англия. Премьер-лига
Робертсон оценил шансы «Ливерпуля» на попадание в топ-4
15:48 · Англия. Премьер-лига
Канте может сменить «Челси» на другой топ-клуб АПЛ слухи
15:34 · Англия. Премьер-лига
​Агент Салаха отреагировал на слухи об уходе игрока из «Ливерпуля»
15:26 · Англия. Кубок лиги
​Рэшфорду вернули гол в финале Кубка лиги
15:12 · Англия. Премьер-лига
​В «Челси» готовы дать Поттеру время 1
15:01 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Мы очень разочарованы поражением от «Тоттенхэма»
14:04 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс: «Надеюсь, Силва быстро восстановится, ведь мы нуждаемся в нём»
Все новости
Рекомендуем