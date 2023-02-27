Фергюсон дал понять, какой игрок нужен «Манчестер Юнайтед»

Легенда «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон получил вопрос о Маркусе Рэшфорде, находящемся в отличной форме.

«Я не думаю, что он нападающий. Он действует с левого фланга атаки, и он фантастический. Он хорошо завершает моменты, находясь в отличной форме», - рассказал Рэшфорд Sky.

Фергюсон дал понять, что «Манчестер Юнайтед» не помешало бы подписать ещё одного форварда на острие.

«К сожалению для нас, именно Рэшфорд является основным источником голов. Мы могли бы получить ещё одного бомбардира», - отметил шотландец.

Напомним, что в воскресенье «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» со счётом 2:0 в финале Кубка лиги.