​Холанн отказал Adidas и Puma, выбрав Nike

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн какое-то время не имел личного спонсорского контракта. Предложение звёздному норвежцу о сотрудничестве делали три известные компании – Adidas, Puma и Nike. Холанн сделал выбор в пользу третьего из этих вариантов, о чём на своих страницах пишет The Athletic.

Отмечается, что по контракту с Nike Эрлинг Холанн будет зарабатывать около 20 миллионов фунтов ежегодно (почти 23 миллиона евро) каждый год.

В сезоне 2022/2023 Эрлинг Холанн провёл 33 официальных матча. В них нападающий «Манчестер Сити» забил 33 гола и отдал 4 результативных паса на партнёров.