В «Ливерпуле» назревает серьёзная перестройка состава, о чём главный тренер команды Юрген Клопп говорил чуть ли не прямыми словами.

Если верить информации CalcioMercatoWeb, летом «Ливерпуль» хочет подписать звёздного форварда «Милана» Рафаэла Леау. Выкупить 23-летнего португальца можно будет за 150 миллионов евро. Мерсисайдцы планируют снизить эту сумму за счёт включения в сделку Луиса Диаса.

Действующий контракт Рафаэла Леау с «Миланом» рассчитан до средины 2024 года. «Россонери» ведут переговоры о пролонгации соглашения. Если договориться не удастся, итальянскому клубу будет разумно продать игрока летом, чтобы не потерять через год бесплатно.

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