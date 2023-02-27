Будущее полузащитника «Челси» Н’Голо Канте остаётся неопределённым. Действующий контракт француза истекает летом, и в настоящий момент стороны ведут переговоры о продлении соглашения. На этом фоне за ситуацией Канте следят другие клубы.

Как сообщает Football Insider, интерес к Н’Голо Канте проявляет «Ливерпуль». Мерсисайдцы держат руку на пульсе и постараются подписать француза, если сделку можно будет осуществить бесплатно.

В конце марта Н’Голо Канте исполнится 32 года. За «Челси» полузащитник провёл 262 матча, в которых забил 13 голов и отдал 15 результативных передач на партнёров.