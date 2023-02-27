​Агент Салаха отреагировал на слухи об уходе игрока из «Ливерпуля»

В прессе появилась информация о том, что Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль», если команда по итогам сезона не финиширует в зоне Лиги чемпионов. Комментарий на этот счёт дал Рами Аббас – представитель 30-летнего египетского форварда.

«Чепуха. Это никогда не обсуждалось и не обдумывалось. Нам даже в голову не приходило, что мы не попадём в Лигу чемпионов», - написал Аббас в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах летом может перебраться из «Ливерпуля» в «ПСЖ». Гранд французской Лиги 1 якобы готов заплатить за египтянина 80 миллионов евро.

Отметим, что Мохамед Салах играет за «Ливерпуль» с лета 2017 года.