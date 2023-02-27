​В «Челси» готовы дать Поттеру время

Журналист Фабрицио Романо выступил с очередной порцией инсайдов на своём канале в YouTube. Среди прочего, он высказался о будущем главного тренера «Челси» Грэма Поттера. Последний, как известно, находится под серьёзным давлением из-за плохих результатов его команды.

По данным Романо, за последнее время в «Челси» обращались агенты, которые предлагали услуги некоторых тренеров. Впрочем, в лондонском клубе не отвечали на эти предложения – «пенсионеры» считают, что Поттеру нужно предоставить время.

Как известно, «Челси» выиграл только 2 из 15 последних матчей во всех соревнованиях. В турнирной таблице Премьер-лиги команда занимает 10-е место.