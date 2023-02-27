Летом в «Ливерпуле» намечается серьёзная перестройка состава. Главный тренер команды Юрген Клопп несколько дней назад дал понять, что по завершению сезона клубу придётся вкладывать деньги в трансферы.

Как сообщает Fichajes, в рамках перестройки «Ливерпуль» будет готов продать звёздного Мохамеда Салаха. Активный интерес к 30-летнему египтянину проявляет «ПСЖ». Гранд Лиги 1 готов заплатить за Салаха 80 миллионов евро. Именно в такую сумму египтянина оценивают эксперты портала transfermarkt.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «ПСЖ» летом может расстаться с одной из звёзд атаки – с Лионелем Месси, Килианом Мбаппе или Неймаром.