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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» принял решение по будущему Поттера

27 Февраля 2023 • 10:52 Комментировать (1)

Позиция руководства лондонского «Челси» по отношению к главному тренеру команды Грэму Поттеру не изменилась. «Пенсионеры» по-прежнему доверяют специалисту, несмотря на провальные результаты. В последнем матче «синие» проиграли «Тоттенхэму» со счетом 0:2.

Как сообщил посредством соцсетей журналист Бен Джейкобс, в клубе верят, что нынешний наставник сможет все наладить. Его отставка в ближайшем будущем не планируется.

Стоит отметить, что под руководством Поттера «Челси» одержал всего две победы в 15 встречах.

В настоящий момент лондонцы занимают лишь десятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на 14 пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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Комментарии (1)
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ScreamShady
27 Февраля 2023 в 11:15
Похоже Челси вернётся туда где его подобрал Абрамович)
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