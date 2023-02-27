«Челси» принял решение по будущему Поттера

Позиция руководства лондонского «Челси» по отношению к главному тренеру команды Грэму Поттеру не изменилась. «Пенсионеры» по-прежнему доверяют специалисту, несмотря на провальные результаты. В последнем матче «синие» проиграли «Тоттенхэму» со счетом 0:2.

Как сообщил посредством соцсетей журналист Бен Джейкобс, в клубе верят, что нынешний наставник сможет все наладить. Его отставка в ближайшем будущем не планируется.

Стоит отметить, что под руководством Поттера «Челси» одержал всего две победы в 15 встречах.

В настоящий момент лондонцы занимают лишь десятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на 14 пунктов.