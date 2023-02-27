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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фанаты «Челси» требуют отставки Поттера

27 Февраля 2023 • 09:22 Комментировать

Фанаты лондонского «Челси» начали терять терпение из-за неудачных результатов команды. Болельщики решили создать петицию, в которой требуют отправить в отставку главного тренера Грэма Поттера.

Под руководством английского специалиста «пенсионеры» одержали всего две победы в 15 встречах. С начала 2023 года в копилке «синих» всего одна «виктория», что явно не соответствует амбициям клуба.

На момент публикации новости петицию подписали 28,5 тысячи человек.

В последнем матче «Челси» потерпел поражение от «Тоттенхэма» со счетом 0:2. После 24 туров Премьер-лиги команда располагается на десятом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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