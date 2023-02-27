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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Канчельскис высказался о работе тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

27 Февраля 2023 • 08:48 Комментировать

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о работе нидерландского специалиста Эрика тен Хага на посту главного тренера «красных дьяволов».

«Не надо делать выводы до конца сезона. Только после первого места в АПЛ можем сравнить, хороший тен Хаг тренер или нет. Команда играет здорово, но результат - самое важное для нас», - приводит слова эксперта Metaratings.ru.

Накануне «Манчестер Юнайтед» стал триумфатором Кубка английской лиги. В финальном матче «красные дьяволы» отпраздновали победу над «Ньюкаслом» со счетом 2:0.

В чемпионате Англии команда идет на третьем месте в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис Эрик тен Хаг
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