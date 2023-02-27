Эдегор рассказал, почему отдал капитанскую повязку Зинченко

Капитан и полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал, почему украинец Александр Зинченко вышел на игру против «Лестера» с капитанской повязкой.

«Перед этой встречей я подошел к главному тренеру и предложил ему это сделать. Это был отличный поступок, чтобы показать Александру нашу поддержку. Прошел уже год, это очень долго. Для него это сложная эмоциональная ситуация», - передает слова норвежца Evening Standard.

Напомним, что поединок завершился минимальной победой «канониров» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Габриэл Мартинелли в начале второго тайма.