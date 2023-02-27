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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах покинет «Ливерпуль», если команда не попадёт в Лигу чемпионов

27 Февраля 2023 • 07:12 Комментировать
Кристал Пэлас
0:0
Ливерпуль
окончен

Египетский нападающий Мохамед Салах покинет «Ливерпуль», если команда не сможет пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона. Пока что дела команды идут плачевно - она уже вылетела одной ногой из действующей Лиги чемпионов, а в чемпионате занимает лишь седьмое место. Такое предсказание ближайшего будущего одного из лучших нападающих Европы сделало испанское издание Fichajes.

Напомним, что за «Ливерпуль» футболист выступает с 2017 года, ранее он успел поиграть также в составе «Челси», но ничем особым там не выделялся. Также в его карьере были итальянские клубы «Рома» и «Фиорентина». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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