​Джака провёл переговоры о новом контракте с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака провёл с клубом переговоры о новом контракте. Об этом сообщает Football Insider.

При этом на днях главный тренер «канониров» Микель Артета рассказывал о том, что клуб пока не вёл переговоры с Гранитом Джакой.

Действующий контракт связывает Гранита Джаку с «Арсеналом» до средины 2024 года. За лондонский клуб швейцарский полузащитник выступает с лета 2016 года. С тех пор Джака провёл за «канониров» 282 матча, в которых забил 18 голов и отдал 27 результативных передач на партнёров.

«Арсенал» на текущий момент лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.