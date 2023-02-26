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​Джака провёл переговоры о новом контракте с «Арсеналом»

26 Февраля 2023 • 20:24 Комментировать
Арсенал
...
Эвертон
01.03 22:45

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака провёл с клубом переговоры о новом контракте. Об этом сообщает Football Insider.

При этом на днях главный тренер «канониров» Микель Артета рассказывал о том, что клуб пока не вёл переговоры с Гранитом Джакой.

Действующий контракт связывает Гранита Джаку с «Арсеналом» до средины 2024 года. За лондонский клуб швейцарский полузащитник выступает с лета 2016 года. С тех пор Джака провёл за «канониров» 282 матча, в которых забил 18 голов и отдал 27 результативных передач на партнёров.

«Арсенал» на текущий момент лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гранит Джака
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АРСЕНАЛ ЭВЕРТОН
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