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​Канселу назвал игрока «Манчестер Сити», по которому он скучает сильнее всего

26 Февраля 2023 • 17:49 Комментировать

Защитник «Баварии» Жоау Канселу рассказал, за кем из игроков «Манчестер Сити» он скучает сильнее всего.

«В «Манчестер Сити» я создал вторую семью. Бернарду Силва стал одним из моих лучших друзей. Он человек, по которому я скучаю сильнее всего. Он был моим психологом. Когда что-то складывалось не так, он был тем, с кем можно было поговорить.  Даже на поле у нас была отличная связь, когда мы играли на одном фланге. Бернарду – человек, которого я возьму с собой на всю оставшуюся жизнь», - сказал Канселу O Jogo.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Жоау Канселу перебрался из «Манчестер Сити» в «Баварию» на правах аренды с опцией выкупа.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Бернарду Силва Жоау Канселу
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