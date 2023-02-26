​Канселу допускает возвращение в «Манчестер Сити»

Жоау Канселу в зимнее трансферное окно сменил «Манчестер Сити» на «Баварию» - мюнхенцы арендовали португальца с правом дальнейшего выкупа. Сам Канселу дал комментарий по поводу своего будущего.

«Конечно, я болею за «Манчестер Сити» в Англии. Надеюсь, что они выиграют титул, и что в конце сезона я смогу отпраздновать два чемпионства – одно в Германии, другое в Англии.

Коллектив в «Манчестер Сити» впечатляет, у меня там сложились отличные дружеские отношения. Я ходил на тренировки с большим энтузиазмом. Всё в жизни имеет конец. Но по завершению сезона я могу и вернуться в «Манчестер Сити», кто знает», - сказал Канселу O Jogo.