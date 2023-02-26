​«Манчестер Юнайтед» могут не продать из-за недостаточных предложений

Семья Глейзеров открыта к продаже «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, предложения, которые есть на текущий момент, могут быть недостаточно высокими для того, чтобы Глейзеры дали добро на осуществление сделки. Об этом на своих страницах рассказывает The Telegraph.

Ранее сообщалось о том, что на «Манчестер Юнайтед» есть три покупателя, в частности катарский шейх.

Отметим, что в последние годы болельщики «Манчестер Юнайтед» активно критикуют семью Глейзеров на фоне отсутствия трофеев и плохой игры команды. Сейчас «красные дьяволы» смогли прибавить под руководством Эрика тен Хага.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка лиги сыграет против «Ньюкасла». Не пропустите текстовую трансляцию.